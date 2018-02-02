Прямой эфир

В Шанхае фура протаранила толпу: пострадали 18 человек

02 февраля 2018 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. В китайском Шанхае автофургон выехал на тротуар с людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Шанхае фура протаранила толпу: пострадали 18 человек-1

ЧП произошло в туристическом районе города. После того как фура врезалась в ограду кофейни, вспыхнуло пламя. Однако распространиться оно не успело, прибывшие к месту пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

В результате происшествия пострадали 18 человек. Все они доставлены в больницу. Трое в тяжелом состоянии. По данным полиции, инцидент – не преднамеренная атака. Водитель потерял управление автомобилем из-за пожара в салоне, который начался из-за окурка сигареты.

В Шанхае фура протаранила толпу: пострадали 18 человек-4

# Фотофакт # Авария в Китае

Другие новости рубрики

Все новости
Германия изменила правила приёма семей беженцев
02 февраля 2018 07:08

Германия изменила правила приёма семей беженцев

В США мусоровоз врезался в пассажирский поезд, в котором были конгрессмены: есть жертвы
01 февраля 2018 13:49

В США мусоровоз врезался в пассажирский поезд, в котором были конгрессмены: есть жертвы

В России ликвидировали злоумышленника, готовившего атаку в Нижнем Новгороде в день президентских выборов
01 февраля 2018 11:45

В России ликвидировали злоумышленника, готовившего атаку в Нижнем Новгороде в день президентских выборов