В Сеуле рыбаки протестуют против запланированного Японией сброса радиоактивных сточных вод в Тихий океан

Новости Республики Кореи. Более 3 000 южнокорейских рыбаков собрались возле здания парламента в Сеуле, чтобы выразить протест против запланированного Японией сброса радиоактивных сточных вод с поврежденной атомной электростанции Фукусима в Тихий океан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они потребовали от японского правительства найти другое решение, иначе радиоактивная вода уничтожит не только все живое в воде, но и всех рыбаков, живущих на земле, лишив их средств к существованию.