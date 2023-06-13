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В Сеуле рыбаки протестуют против запланированного Японией сброса радиоактивных сточных вод в Тихий океан

13 июня 2023 11:39
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Новости Республики Кореи. Более 3 000 южнокорейских рыбаков собрались возле здания парламента в Сеуле, чтобы выразить протест против запланированного Японией сброса радиоактивных сточных вод с поврежденной атомной электростанции Фукусима в Тихий океан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сеуле рыбаки протестуют против запланированного Японией сброса радиоактивных сточных вод в Тихий океан-1

Они потребовали от японского правительства найти другое решение, иначе радиоактивная вода уничтожит не только все живое в воде, но и всех рыбаков, живущих на земле, лишив их средств к существованию.

В Сеуле рыбаки протестуют против запланированного Японией сброса радиоактивных сточных вод в Тихий океан-4

Протестующие призвали правительство Южной Кореи немедленно подать жалобу на Японию в Международный трибунал по морскому праву.

# Акции протеста # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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