В Сеуле прошёл массовый митинг в поддержку бастующих врачей

Тысячи врачей в Сеуле вышли на митинг в поддержку своих молодых коллег. По данным организаторов акции, число протестующих составило около 30 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она началась после того, как власти Южной Кореи объявили, что начали масштабное наступление на бастующих врачей-стажеров, и заявили, что привлекут к суду всех, кто принял участие в стачке и не появился на работе. Около 9 тысяч молодых специалистов перестали выходить на дежурство или расторгли контракты с клиниками. Это привело к отмене многих операций, процедур и приемов, а также к перегрузке отделений неотложной помощи.

Пришлось восполнять кадровый дефицит медсестрами и военными медиками. Министерство здравоохранения Южной Кореи приказало бастующим врачам-стажерам вернуться на работу, иначе на их карьере будет поставлен крест.