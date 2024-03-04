В Сеуле прошёл массовый митинг в поддержку бастующих врачей

Тысячи врачей в Сеуле вышли на митинг в поддержку своих молодых коллег. По данным организаторов акции, число протестующих составило около 30 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи врачей в Сеуле вышли на митинг в поддержку своих молодых коллег. По данным организаторов акции, число протестующих составило около 30 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она началась после того, как власти Южной Кореи объявили, что начали масштабное наступление на бастующих врачей-стажеров, и заявили, что привлекут к суду всех, кто принял участие в стачке и не появился на работе. Около 9 тысяч молодых специалистов перестали выходить на дежурство или расторгли контракты с клиниками. Это привело к отмене многих операций, процедур и приемов, а также к перегрузке отделений неотложной помощи.
Пришлось восполнять кадровый дефицит медсестрами и военными медиками. Министерство здравоохранения Южной Кореи приказало бастующим врачам-стажерам вернуться на работу, иначе на их карьере будет поставлен крест.
Пак Мин Су, заместитель министра здравоохранения Республики Корея:
Нарушение постановления правительства неизбежно приведет к приостановке действия их медицинской лицензии как минимум на три месяца. Это не позволит пройти период обучения, необходимый для специализации, и задержит получение квалификации специалиста более чем на год. Кроме того, в личных делах будут отметки об административных нарушениях, что потенциально может привести к ухудшению будущих возможностей трудоустройства.
Общенациональная акция протеста началась еще 20 февраля, после того как правительство объявило о решении увеличить набор в медвузы. По мнению медиков, это приведет к ухудшению качества образования. Увеличение числа врачей означает усиление конкуренции и снижение доходов у уже работающих специалистов. Поэтому они и выступают против правительственных инициатив, которое нацелено решить проблему с дефицитом хирургов, педиатров и нехватки кадров в сельской местности.