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В Сеть «слили» 1,5 миллиона секретных документов польской армии

14 января 2022 17:14
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Миссию воздушной полиции НАТО в Литве удвоят за счет датских истребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Сеть «слили» 1,5 миллиона секретных документов польской армии-1

Из-за того, что у Прибалтики самолетов для воздушного патрулирования нет, охраной этого пространства приходится заниматься странам Североатлантического альянса по очереди. На этот раз отправить в Литву дополнительные истребители решили в парламенте Дании. Кроме того, они же дислоцируют в Балтийском море и военный фрегат. А это еще минимум 160 военных. Но в этом никакого секрета и не было.  

В Сеть «слили» 1,5 миллиона секретных документов польской армии-4

А вот тайны Польши 14 января стали явью. Свыше полутора миллионов секретных документов польской армии оказались в интернете, заявил местный интернет-портал. Теперь в Сети найдется информация о вооружении, боеприпасах, наличии запасных частей, обмундировании сухопутных войск и флота. Обнародована и часть данных по военной технике, которую Польша закупила в США, ФРГ и Израиле. Чем это грозит? И так понятно.  

В Сеть «слили» 1,5 миллиона секретных документов польской армии-7

Теперь уже на основании доступной всем информации можно делать выводы о состоянии военных подразделений и оборонной способности Польши в целом. Впрочем, там уже высказали предположения, и здесь ничего нового. Эта утечка – дело якобы рук российской разведки.  

# Документы # Фотофакт

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