В Сеть «слили» 1,5 миллиона секретных документов польской армии

Миссию воздушной полиции НАТО в Литве удвоят за счет датских истребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за того, что у Прибалтики самолетов для воздушного патрулирования нет, охраной этого пространства приходится заниматься странам Североатлантического альянса по очереди. На этот раз отправить в Литву дополнительные истребители решили в парламенте Дании. Кроме того, они же дислоцируют в Балтийском море и военный фрегат. А это еще минимум 160 военных. Но в этом никакого секрета и не было.

А вот тайны Польши 14 января стали явью. Свыше полутора миллионов секретных документов польской армии оказались в интернете, заявил местный интернет-портал. Теперь в Сети найдется информация о вооружении, боеприпасах, наличии запасных частей, обмундировании сухопутных войск и флота. Обнародована и часть данных по военной технике, которую Польша закупила в США, ФРГ и Израиле. Чем это грозит? И так понятно.