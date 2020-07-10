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Перуанский Хатико. Пёс больше недели ждёт хозяина возле больницы

10 июля 2020 08:42
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Новости Перу. Трогательная история из Лимы, напоминающая сюжет известного фильма «Хатико». Верный друг уже больше недели не отходит от забора больницы, ожидая своего хозяина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перуанский Хатико. Пёс больше недели ждёт хозяина возле больницы-1



Медики назвали пса Фиру. Его преданность восхитила и не оставила равнодушными многих. В Перу сейчас зима, поэтому чтобы четвероногий не замёрз, кто-то надел на него куртку. Остальные подкармливают.

Перуанский Хатико. Пёс больше недели ждёт хозяина возле больницы-3

Перуанский Хатико. Пёс больше недели ждёт хозяина возле больницы-5

О судьбе хозяина пса, к сожалению, ничего неизвестно. Не исключено, что в ближайшее время четвероногого возьмут в новую семью.

# Собаки # Фотофакт

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