Перуанский Хатико. Пёс больше недели ждёт хозяина возле больницы

Новости Перу. Трогательная история из Лимы, напоминающая сюжет известного фильма «Хатико». Верный друг уже больше недели не отходит от забора больницы, ожидая своего хозяина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Перу. Трогательная история из Лимы, напоминающая сюжет известного фильма «Хатико». Верный друг уже больше недели не отходит от забора больницы, ожидая своего хозяина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медики назвали пса Фиру. Его преданность восхитила и не оставила равнодушными многих. В Перу сейчас зима, поэтому чтобы четвероногий не замёрз, кто-то надел на него куртку. Остальные подкармливают.
О судьбе хозяина пса, к сожалению, ничего неизвестно. Не исключено, что в ближайшее время четвероногого возьмут в новую семью.