В Сербии реформируют судебную систему в соответствии со стандартами Евросоюза

Новости Сербии. Более 60 % участников прошедшего 16 января референдума в Сербии выступили за изменения в Конституции, касающиеся избрания прокуроров и судей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реформировать судебную систему потребовал Евросоюз, взамен пообещав улучшить рейтинг страны в так называемом процессе евроинтеграции. Итогом референдума оказался очень доволен и президент Александр Вучич. Он заявил, что этим самым Сербия улучшила свой международный имидж. А изменения Конституции поспособствуют дальнейшей демократизации и развитию независимой судебной системы и независимой прокуратуры.

Если коротко, то суть реформ сводится к следующему. Судей теперь будет выбирать не парламент, а высокий совет судейства. В их выборе больше не будет участвовать министр юстиции и для них отменяется трехлетний испытательный срок. Все это сблизит законодательство Сербии со стандартами Евросоюза.