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В Сербии реформируют судебную систему в соответствии со стандартами Евросоюза

17 января 2022 13:02
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Новости Сербии. Более 60 % участников прошедшего 16 января референдума в Сербии выступили за изменения в Конституции, касающиеся избрания прокуроров и судей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Сербии реформируют судебную систему в соответствии со стандартами Евросоюза-1

Реформировать судебную систему потребовал Евросоюз, взамен пообещав улучшить рейтинг страны в так называемом процессе евроинтеграции. Итогом референдума оказался очень доволен и президент Александр Вучич. Он заявил, что этим самым Сербия улучшила свой международный имидж. А изменения Конституции поспособствуют дальнейшей демократизации и развитию независимой судебной системы и независимой прокуратуры.   

В Сербии реформируют судебную систему в соответствии со стандартами Евросоюза-4

Если коротко, то суть реформ сводится к следующему. Судей теперь будет выбирать не парламент, а высокий совет судейства. В их выборе больше не будет участвовать министр юстиции и для них отменяется трехлетний испытательный срок. Все это сблизит законодательство Сербии со стандартами Евросоюза.  

# Закон # Александр Вучич # Фотофакт

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