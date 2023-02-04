В Сальвадоре построили мегатюрьму на 40 тысяч заключённых

Новости Сальвадора. В Сальвадоре построили мегатюрьму, рассчитанную на 40 тысяч заключенных. Она стала самой большой в Латинской Америке, если не во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот комплекс расположен в безлюдном районе всего в 74 километрах от столицы страны и оснащен новейшими технологиями для охраны и предотвращения побегов. Именно здесь предполагается содержать боссов мафии, а также других опасных преступников. Сооружение срочно понадобилось властям, так как все тюрьмы в Сальвадоре уже переполнены. Там идет масштабная борьба с многочисленными бандами, которые терроризируют население. За год полиция арестовала более 60 тысяч подозреваемых в преступлениях.