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В Сальвадоре построили мегатюрьму на 40 тысяч заключённых

04 февраля 2023 19:21
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Новости Сальвадора. В Сальвадоре построили мегатюрьму, рассчитанную на 40 тысяч заключенных. Она стала самой большой в Латинской Америке, если не во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сальвадоре построили мегатюрьму на 40 тысяч заключённых-1

Этот комплекс расположен в безлюдном районе всего в 74 километрах от столицы страны и оснащен новейшими технологиями для охраны и предотвращения побегов. Именно здесь предполагается содержать боссов мафии, а также других опасных преступников. Сооружение срочно понадобилось властям, так как все тюрьмы в Сальвадоре уже переполнены. Там идет масштабная борьба с многочисленными бандами, которые терроризируют население. За год полиция арестовала более 60 тысяч подозреваемых в преступлениях.

В Сальвадоре построили мегатюрьму на 40 тысяч заключённых-4

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# Тюрьма # Фотофакт

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