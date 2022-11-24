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В Румынию прибудут 8 истребителей и около 130 военных из Испании

24 ноября 2022 08:13
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НАТО продолжает наращивать военное присутствие на Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Испания заявила, что отправит в Румынию войска и истребители. Об этом рассказал премьер-министр страны.  

В Румынию прибудут 8 истребителей и около 130 военных из Испании-1

Около 130 военнослужащих и восемь истребителей прибудут в Румынию уже в декабре. Также там будет размещен радар воздушного наблюдения для усиления системы противовоздушной обороны. Несколько других стран – участниц НАТО также перебросили оружие на восточный фланг. Франция разместила систему ПВО в Румынии, в Словакии развернуты немецкие огневые части, а США отправили зенитные ракетные комплексы в Латвию.  

# НАТО # Педро Санчес # Фотофакт

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