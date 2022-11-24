В Румынию прибудут 8 истребителей и около 130 военных из Испании

НАТО продолжает наращивать военное присутствие на Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Испания заявила, что отправит в Румынию войска и истребители. Об этом рассказал премьер-министр страны.

Около 130 военнослужащих и восемь истребителей прибудут в Румынию уже в декабре. Также там будет размещен радар воздушного наблюдения для усиления системы противовоздушной обороны. Несколько других стран – участниц НАТО также перебросили оружие на восточный фланг. Франция разместила систему ПВО в Румынии, в Словакии развернуты немецкие огневые части, а США отправили зенитные ракетные комплексы в Латвию.