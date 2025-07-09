В Румынии цены на хлеб могут подскочить в 2 раза

Белорусы могут не сомневаться – ароматный хлеб будет в каждом доме и, что немаловажно, каждый сможет себе его позволить. Для нас это привычно. А вот жители Румынии очень скоро могут лишиться свежего хлеба. Из-за нового налогового пакета, который собирается принять правительство, цены на хлеб могут подскочить в два раза. Собственно, стоимость и других продуктов угрожает вырасти на 5-7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что власти хотят сократить образовавшийся дефицит бюджета, который сейчас достиг 9,3 %. Это рекордный показатель среди стран Евросоюза. Чтобы пополнить казну, решили ввести два уровня НДС (в 11 и 21 %), повысить акцизы, заморозить повышение зарплат и пенсий, увеличить налоги на деятельность банков и игорных заведений, а также отменить потолок цен на энергоносители. Ряд этих мер вступит в силу с августа, другие – с начала 2026-го.

С учетом того, что хлеб имеет очень высокую энергетическую составляющую, цена именно на этот продукт может сильно увеличиться. Выпекают буханки в электропечах, а если производителям придется больше платить за электроэнергию, то и стоимость продукции пойдет вверх. По словам экспертов, негативный эффект от мер жесткой экономии правительства простые граждане прочувствуют практически сразу. Стоимость товаров поднимется уже к сентябрю.