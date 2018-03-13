Прямой эфир

В России с 13 марта объявлен «режим предвыборной тишины»

13 марта 2018 12:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. «Режим предвыборной тишины» продлится до 19 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России с 13 марта объявлен «режим предвыборной тишины»-1

В этот период местным средствам массовой информации запрещается публиковать любые данные опросов и исследований, связанных с президентскими выборами. Согласно закону, нарушение этих требований влечёт за собой административную ответственность.

В России с 13 марта объявлен «режим предвыборной тишины»-4


Напомним, день «Х», когда граждане России изберут нового главу государства, назначен на воскресенье. На этот пост претендуют 8 человек. На территории Беларуси граждане России смогут проголосовать на 13 участках. Для этого при себе необходимо иметь лишь удостоверение личности.

В России с 13 марта объявлен «режим предвыборной тишины»-6

# Выборы в России # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Турции рейсовый автобус врезался в припаркованную у обочины фуру, погибли 13 человек
13 марта 2018 12:30

В Турции рейсовый автобус врезался в припаркованную у обочины фуру, погибли 13 человек

Польский премьер намерен урезать зарплаты депутатам на 50-60% и сократить штат
13 марта 2018 12:18

Польский премьер намерен урезать зарплаты депутатам на 50-60% и сократить штат

Расшифровка чёрного ящика прояснит причины крушения самолёта в Непале
13 марта 2018 10:28

Расшифровка чёрного ящика прояснит причины крушения самолёта в Непале