В России с 13 марта объявлен «режим предвыборной тишины»

В этот период местным средствам массовой информации запрещается публиковать любые данные опросов и исследований, связанных с президентскими выборами. Согласно закону, нарушение этих требований влечёт за собой административную ответственность.



Напомним, день «Х», когда граждане России изберут нового главу государства, назначен на воскресенье. На этот пост претендуют 8 человек. На территории Беларуси граждане России смогут проголосовать на 13 участках. Для этого при себе необходимо иметь лишь удостоверение личности.