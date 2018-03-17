В России наступил «день тишины» перед президентскими выборами

Новости России. В России наступил «день тишины». 18 марта в стране президентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В России наступил «день тишины». 18 марта в стране президентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полностью запрещена агитация на теле- и радиоканалах, в печатных СМИ. Запрет на агитацию будет действовать и до девяти вечера 18 марта, когда закроются последние избирательные участки.
Напомним, на главный пост претендуют 8 кандидатов. За ходом голосования будут следить почти 600 международных представителей из 44 стран мира.