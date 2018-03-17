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В России наступил «день тишины» перед президентскими выборами

17 марта 2018 11:43
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Новости России. В России наступил «день тишины». 18 марта в стране президентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В России наступил «день тишины» перед президентскими выборами-1

Полностью запрещена агитация на теле- и радиоканалах, в печатных СМИ. Запрет на агитацию будет действовать и до девяти вечера 18 марта, когда закроются последние избирательные участки.

В России наступил «день тишины» перед президентскими выборами-4

Напомним, на главный пост претендуют 8 кандидатов. За ходом голосования будут следить почти 600 международных представителей из 44 стран мира.

# Выборы в России # Фотофакт

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