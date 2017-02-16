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В Риме вора узнали на улице по ярким шнуркам

16 февраля 2017 12:28
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Новости Италии. Грабителя в Риме опознали по шнуркам. Накануне мужчина ворвался в помещение аптеки, размахивая ножом.

Фармацевт не растерялся: он быстро забаррикадировался и стал защищаться с помощью стула.

Один из посетителей бросился на злоумышленника и смог повалить его на пол. В результате нападавший, так ничего и не взяв, убежал с места преступления. Несколько дней спустя его задержали на улице, опознав по ярким шнуркам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить, что 45-летний мужчина недавно отсидел 6 лет за ограбление этой же аптеки.

# Италия

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