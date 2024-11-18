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В результате стрельбы в США были убиты два человека и 10 ранены

18 ноября 2024 08:31
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Праздничный музыкальный парад в американском городе Новый Орлеан закончился трагедией. Во время прохождения колонн людей в толпе кто-то открыл огонь из пистолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Началась паника и давка. Менее чем через час в другом месте раздались новые выстрелы.

В результате стрельбы в США были убиты два человека и 10 ранены-2

В результате стрельбы погибли два человека еще более 10 получили ранения. Несколько из них доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Перед мероприятием городские власти ввели повышенные меры безопасности, были мобилизованы почти все полицейские. Однако они не смогли предотвратить атаку. Подозреваемые в преступлении до сих пор не задержаны. Нет информации о том, был это один человек или группа людей и связаны ли между собой два случая.

# США # Стрельба в США

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