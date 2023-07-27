В Республике Алтай упал вертолёт Ми-8 с туристами: 6 человек погибли и 7 пострадали

Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в поселке Тюнгур на Алтае, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

В момент посадки вертолет загорелся. Сообщается, что еще семь человек получили ранения. По имеющимся сведениям, при заходе на посадку вертолет налетел на электрические провода, что и вызвало возгорание. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники пожарно-спасательных служб.

ЧП случилось в 200 километрах к югу от Горно-Алтайска. На борту вертолета, принадлежащего компании «Алтай Авиа», находилась туристическая группа. Всего на его борту находилось 15 человек, в том числе 12 пассажиров и три члена экипажа.

Для оказания помощи из Горно-Алтайска был направлен вертолет Ми-8 регионального спасательного центра Росавиации.