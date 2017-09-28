В Мексике пошел «рыбный» дождь

Новости Мексики. На северо-востоке Мексики прошел дождь из рыбы. Необычное явление зафиксировали в городе Тампико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидцы происшествия говорят, что сначала ничего необычного не заметили, но когда вместо традиционных капель на зонты начала падать рыба, причем достаточно крупная, оказались просто в шоке. Местные ученые объяснить явление пока не могут.