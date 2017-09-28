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В Мексике пошел «рыбный» дождь

28 сентября 2017 08:48
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Новости Мексики. На северо-востоке Мексики прошел дождь из рыбы. Необычное явление зафиксировали в городе Тампико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике пошел «рыбный» дождь-1

Очевидцы происшествия говорят, что сначала ничего необычного не заметили, но когда вместо традиционных капель на зонты начала падать рыба, причем достаточно крупная, оказались просто в шоке. Местные ученые объяснить явление пока не могут.

# Фотофакт # Курьезы

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