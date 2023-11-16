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В польском посёлке снесли памятник советскому солдату якобы по просьбе местных жителей

16 ноября 2023 12:04
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Западные страны продолжают войну с исторической памятью. В Польше уничтожили еще один памятник красноармейцу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В польском поселке убрали монумент, посвященный подвигу советского солдата, погибшего при его освобождении.

В польском посёлке снесли памятник советскому солдату якобы по просьбе местных жителей-1

Якобы об этом попросили сами местные жители. И институт, который по иронии носит название национальной памяти, тут же сделал все, чтобы эту память стереть. Памятник атаковала тяжелая техника, а завершили дело рабочие с отбойными молотками. Остается добавить, что это уже 39-й монумент воинам Красной армии, уничтоженный польскими властями за последние полтора года.

# Памятники # Фотофакт

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