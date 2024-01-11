Прямой эфир

В Польше заявили о невозможности нарастить армию до уровня потенциального противника

11 января 2024 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Планы Польши вооружиться до зубов, прикрываясь угрозой, якобы исходящей с Востока, дают трещину. Как заявил министр – координатор польских спецслужб, стране не удастся нарастить армию до уровня потенциальных противников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше заявили о невозможности нарастить армию до уровня потенциального противника-1

И дело не только в громадных затратах, опустошающих бюджет. Планируется, что военные расходы в 2024 году в сравнении с 2023-м вырастут более чем на 15 % – до 33 миллиардов долларов. Амбициозным планам Министерства обороны увеличить численность военных до 300 тысяч может помешать демографическая ситуация в Польше. Человеческие ресурсы страны на исходе.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Bloomberg: конфликт между Зеленским и Залужным мешает разработке военной стратегии
11 января 2024 10:41

Bloomberg: конфликт между Зеленским и Залужным мешает разработке военной стратегии

Путин озвучил причину роста цен на яйца в РФ
11 января 2024 10:16

Путин озвучил причину роста цен на яйца в РФ

Песков: пока Украина отказывается от переговоров с РФ, СВО продолжается
11 января 2024 08:44

Песков: пока Украина отказывается от переговоров с РФ, СВО продолжается