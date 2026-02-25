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В Польше за последнюю неделю стоимость базовой продуктовой корзины увеличилась на 1,6%

25 февраля 2026 06:06
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В Польше наблюдается стремительный рост цен на продукты: только за последнюю неделю стоимость базовой корзины увеличилась на 1,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше за последнюю неделю стоимость базовой продуктовой корзины увеличилась на 1,6%-2

Особенно заметно подорожали отдельные товары: картофель – на 10 %, пшеничная мука – на 7 %, сахар – на 5. Сейчас средняя стоимость основных продуктов составляет 113 злотых (это более 31 доллара). Рост цен продолжается уже несколько месяцев – еще в ноябре 2025 года стоимость продуктовой корзины впервые превысила психологический рубеж в 100 злотых. Параллельно с этим госдолг Польши увеличивается рекордными темпами и уже приближается к 60 % от ВВП.

# Польша

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