В Польше всего за год объёмы промышленного производства снизились на 2%

Польская экономика начала активное падение. Плохие новости принесло главное статуправление страны, которое опубликовало отчет о состоянии промышленности. Как выяснилось, всего за год объемы производства снизились на 2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом 0,5 % потеряли только за последний месяц. По прогнозам экономистов, эта тенденция сохранится до конца 2025-го. Спрос на продукцию и услуги польских предприятий падает. В феврале снижение объемов реализованной продукции зафиксировано в 20 отраслях промышленности. Среди них – техобслуживание машин, производство электрооборудования, резиновых и пластмассовых изделий и добыча каменного угля. Единственная благополучная сфера на сегодня – это строительство. И то только потому, что его объемы остались на уровне 2024 года, хотя экономисты прогнозировали рост.