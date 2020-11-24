Прямой эфир

В Польше возобновились протесты против ужесточения закона об абортах

24 ноября 2020 12:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. На улицах польских городов вновь неспокойно: несколько сотен человек, выступающих против ужесточения закона об абортах вышли на очередную акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше возобновились протесты против ужесточения закона об абортах-1

Требуя отмены документа, демонстранты накануне вечером, 23 ноября, собрались у здания Министерства образования в Варшаве. Ведомство быстро оцепили правоохранители. У активистов проверяли документы и выписывали штрафы. Тех, кто отказывался предоставить свои данные, для проверки личности отвозили в участки. Демонстранты перекрывали дороги. Зачастую словесные перепалки с полицейскими перерастали в столкновения.

В Польше возобновились протесты против ужесточения закона об абортах-4

В Польше возобновились протесты против ужесточения закона об абортах-6

Обстановка в Польше остается напряженной уже многие недели. Протесты проходят и в других городах страны. Помимо митингов против закона об абортах, на улицы выходят также противники политики властей в борьбе с пандемией.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Китай запустил ракету-носитель, которая соберёт образцы лунного грунта
24 ноября 2020 09:22

Китай запустил ракету-носитель, которая соберёт образцы лунного грунта

Во Франции протестуют мигранты. Они против зачисток их лагерей
24 ноября 2020 09:20

Во Франции протестуют мигранты. Они против зачисток их лагерей

Инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января. В США начался процесс передачи власти Джо Байдену
24 ноября 2020 09:05

Инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января. В США начался процесс передачи власти Джо Байдену