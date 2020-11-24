В Польше возобновились протесты против ужесточения закона об абортах

Новости Польши. На улицах польских городов вновь неспокойно: несколько сотен человек, выступающих против ужесточения закона об абортах вышли на очередную акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требуя отмены документа, демонстранты накануне вечером, 23 ноября, собрались у здания Министерства образования в Варшаве. Ведомство быстро оцепили правоохранители. У активистов проверяли документы и выписывали штрафы. Тех, кто отказывался предоставить свои данные, для проверки личности отвозили в участки. Демонстранты перекрывали дороги. Зачастую словесные перепалки с полицейскими перерастали в столкновения.