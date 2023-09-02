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В Польше растёт число людей с легионеллезом

02 сентября 2023 10:12
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В Республике Польша увеличивается количество людей, заболевающих «болезнью легионеров», передает РИА Новости.

В городе Жешув был зафиксирован очаг легионеллеза, затем распространившийся на остальные регионы. Число зараженных достигло 158 человек, из которых 18 умерли. Источником инфекции стало водопроводное снабжение, была выполнена дезинфекция. Расследованием этого случая занимается Агентство внутренней безопасности Польши.

Заболевание легионеллезом вызвано бактерией и приводит к пневмонии. Против него не существует вакцины, но своевременная диагностика и курс лечения с применением антибиотиков могут снизить тяжесть течения болезни.

# Заболевания

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