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В Польше прошли многотысячные митинги против миграционной политики Евросоюза

28 сентября 2015 13:40
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Новости Польши. Ситуация с нелегалами в Европе накаляется. В Польше прошли многотысячные митинги против миграционной политики Евросоюза. В частности, демонстрантам не нравится решение премьер-министра страны об оказании финансовой помощи беженцам.

Тем временем власти Турции подтвердили гибель 17 сирийских нелегалов у своих берегов. Удалось спасти 20 человек. В Грецию каждый день прибывают по 5 тысяч человек. А в Германии в лагере для беженцев произошла массовая драка. Есть информация о пострадавших, однако их число пока уточняется. Между тем в ООН считают, что поток мигрантов не прекратится даже зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Акции протеста

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