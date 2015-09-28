Новости Польши. Ситуация с нелегалами в Европе накаляется. В Польше прошли многотысячные митинги против миграционной политики Евросоюза. В частности, демонстрантам не нравится решение премьер-министра страны об оказании финансовой помощи беженцам.

Тем временем власти Турции подтвердили гибель 17 сирийских нелегалов у своих берегов. Удалось спасти 20 человек. В Грецию каждый день прибывают по 5 тысяч человек. А в Германии в лагере для беженцев произошла массовая драка. Есть информация о пострадавших, однако их число пока уточняется. Между тем в ООН считают, что поток мигрантов не прекратится даже зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.