В Польше проходит общенациональная акция протеста фермеров. Их не устраивает стоимость топлива и удобрений

Новости Польши. В Польше началась общенациональная акция протеста фермеров. Более чем в 50 городах страны они заблокировали тракторами главные дороги и пообещали перекрыть улицы в центрах больших городов если их требования не будут услышаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У аграриев накопилось много претензий к правительству. В Польше стремительно растет стоимость топлива и удобрений, нет программы страхования урожая. До сих пор не выполнено обещание снизить долговую нагрузку на фермеров. Бесконтрольно ввозится продукция из-за границы, что порождает огромную конкуренцию отечественным продуктам. Помимо этого, протестующие требуют срочного принятия программы развития сельского хозяйства в стране.

Фермеры своей демонстрацией хотят привлечь на свою сторону и горожан, так как, по их мнению, эта проблема затронет и их. Потому что бездействие правительства ведет к сокращению производства сельхозпродукции и резкому росту ее стоимости. Несмотря на масштаб акции, глава Минсельхоза отказался встречаться с митингующими фермерами и обсуждать с ними пути выхода из кризиса.