Лавров: ввод миротворцев в Украину делает их законной целью для РФ

Возможный ввод европейских миротворцев в Украину делает их законной военной целью для России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление российского главы МИД Сергея Лаврова.

«Для нас эти так называемые миротворцы сразу станут законными целями, должны все понимать», – сказал он.

Он также отметил, что Европа вновь проявляет свои воинственные инстинкты, стремится сохранить свое влияние с помощью агрессивных действий.

«Европе сейчас опять неймется: то ли она переживает, что о ней забыли, что она в силу объективных тенденций мирового экономического и политического развития», – констатировал Лавров.

Фото: kremlin.ru