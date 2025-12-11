Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично назвал экс-премьера Бориса Джонсона «непричесанным политическим деятелем». Об этом пишет РИА Новости.

Так он припомнил роль Джонсона в срыве переговоров между РФ и Украиной весной 2022 года.

По мнению министра, именно вмешательство Лондона и личное присутствие Джонсона заставили Киев отказаться от уже согласованного плана урегулирования, что привело к срыву мирного процесса.

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В МИД России не раз подчеркивали, что именно действия Великобритании привели к продолжению конфликта.

Фото: kremlin.ru