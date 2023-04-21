В Польше набирают добровольцев в армию с помощью SMS-рассылки

Желающих пополнить ряды армии не хватает, и власти идут на крайние меры: на службу берут всех без разбора. Живая сила нужна для формирования новых подразделений. В том числе для создания так называемого литовско-польско-украинского корпуса. Туда уже набирают добровольцев. Причем весьма интересным способом: путем рассылки SMS-сообщений и писем на электронную почту. Пока такая PR-кампания у самих жителей вызывает лишь раздражение. В Сети уже жестко осудили инициативу Минобороны страны.