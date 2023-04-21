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В Польше набирают добровольцев в армию с помощью SMS-рассылки

21 апреля 2023 20:03
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Новости Польши. Польша продолжает наращивать боевой потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чьи интересы отстаивает Варшава, провоцируя гонку вооружений? Явно не своих граждан. Простые поляки воевать не хотят.

В Польше набирают добровольцев в армию с помощью SMS-рассылки-1

Желающих пополнить ряды армии не хватает, и власти идут на крайние меры: на службу берут всех без разбора. Живая сила нужна для формирования новых подразделений. В том числе для создания так называемого литовско-польско-украинского корпуса. Туда уже набирают добровольцев. Причем весьма интересным способом: путем рассылки SMS-сообщений и писем на электронную почту. Пока такая PR-кампания у самих жителей вызывает лишь раздражение. В Сети уже жестко осудили инициативу Минобороны страны.

# Армия # Новости Польши # Фотофакт

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