В Польше ежедневно разоряются более 20 компаний – статистика

Польские власти продолжают уничтожать бизнес и промышленность страны. Из-за проводимой политики количество компаний и фирм, испытывающих финансовые трудности, неуклонно растет. Об этом говорится в отчете крупной международной страховой компании, которая специализируется на экономических рисках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первый квартал этого года почти 2 тысячи польских компаний заявили о своей неплатежеспособности. Ежедневно о банкротстве в среднем объявляли 22 предприятия. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в перерабатывающей промышленности.

За первые три месяца 2025-го в этой сфере закрылось более 300 заводов. Не лучшие времена переживают строительная и транспортная сферы. Число обанкротившихся компаний по сравнению с прошлым годом выросло на 25 %.

Примерно на 19 % увеличилось количество случаев неплатежеспособности в сельском хозяйстве. Причиной кризиса стали многократно возросшие расходы на производство и падение спроса на продукцию польских предприятий.