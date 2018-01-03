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В Перу столкнулись автобус и грузовик: все пассажиры погибли

03 января 2018 08:15
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Новости Перу. Крупная авария в Перу унесла жизни почти 50 человек. В 70 километрах от столицы страны Лимы столкнулись автобус и грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу столкнулись автобус и грузовик: все пассажиры погибли-1

В Перу столкнулись автобус и грузовик: все пассажиры погибли-3

От удара пассажирское транспортное средство вылетело в пропасть.

По предварительным данным, погибли все, кто был на борту. На месте ЧП была развернута поисковая операция. Спасатели работали в сложнейших условиях. Автобус рухнул со стометровой высоты.

В Перу столкнулись автобус и грузовик: все пассажиры погибли-6

Как стало известно, к трагедии привело нарушение правил дорожного движения.

Оба водителя превысили скорость.

# Фотофакт # ДТП

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