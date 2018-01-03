В Перу столкнулись автобус и грузовик: все пассажиры погибли

Новости Перу. Крупная авария в Перу унесла жизни почти 50 человек. В 70 километрах от столицы страны Лимы столкнулись автобус и грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От удара пассажирское транспортное средство вылетело в пропасть.

По предварительным данным, погибли все, кто был на борту. На месте ЧП была развернута поисковая операция. Спасатели работали в сложнейших условиях. Автобус рухнул со стометровой высоты.