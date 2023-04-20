В Перу обнаружили древнюю ванну инков, которой более 500 лет
Новости Перу. Археологи обнаружили древнюю ванну инков в центре Перу. Ей более 500 лет, считают специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем не менее эта купальня уже вторая, найденная на археологических раскопках в этой местности. Правда, более интересная для исследований. Обнаруженная ванна глубиной 2 метра имеет две асимметричные перегородки. Как предположили ученые, ее использовали для религиозных обрядов и ритуалов, поэтому доступ был не у всех.
Луис Паредес, археолог:
Важность этого открытия в том, что оно позволяет нам понять роль, которую играли эти сооружения. Они обычно ассоциируются со священными пространствами инков. У них была религиозная функция и функция поклонения предкам.
Обнаружить так называемое сокровище археологам удалось в районе Дороги инков. Это сеть мощеных путей, проложенных индейскими цивилизациями. Их общая протяженность – 23 тысячи километров. Помимо Перу, они проходят через Аргентину, Боливию, Чили, Колумбию и Эквадор.