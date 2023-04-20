В Перу обнаружили древнюю ванну инков, которой более 500 лет

Новости Перу. Археологи обнаружили древнюю ванну инков в центре Перу. Ей более 500 лет, считают специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем не менее эта купальня уже вторая, найденная на археологических раскопках в этой местности. Правда, более интересная для исследований. Обнаруженная ванна глубиной 2 метра имеет две асимметричные перегородки. Как предположили ученые, ее использовали для религиозных обрядов и ритуалов, поэтому доступ был не у всех.