В Перу автомобиль сбил группу детей у школы: вероятно, за рулём был учитель

Новости Перу. В столице Перу автомобиль на большой скорости протаранил группу детей у школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, водитель потерял управление автомобилем и выехал на тротуар, где стояли люди. Пять детей с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Самому младшему из них три года.

Есть сведения, что за рулем автомобиля находился один из школьных учителей. Сейчас его допрашивают полицейские.