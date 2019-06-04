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В Перу автомобиль сбил группу детей у школы: вероятно, за рулём был учитель

04 июня 2019 08:32
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Новости Перу. В столице Перу автомобиль на большой скорости протаранил группу детей у школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу автомобиль сбил группу детей у школы: вероятно, за рулём был учитель-1

По предварительным данным, водитель потерял управление автомобилем и выехал на тротуар, где стояли люди. Пять детей с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Самому младшему из них три года.

Есть сведения, что за рулем автомобиля находился один из школьных учителей. Сейчас его допрашивают полицейские.

В Перу автомобиль сбил группу детей у школы: вероятно, за рулём был учитель-4

В Перу автомобиль сбил группу детей у школы: вероятно, за рулём был учитель-6

# Авария # Фотофакт

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