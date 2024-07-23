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В Перу автобус с пассажирами упал в 200-метровую пропасть

23 июля 2024 07:41
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По меньшей мере 9 человек погибли в центральной части Перу в результате падения автобуса с обрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу автобус с пассажирами упал в 200-метровую пропасть-1

ДТП произошло ранним утром. По данным местных властей, погибшие были участниками группы народной музыки направлялись на выступление в Лиму. В управлении по охране автомобильных дорог уточнили, что автобус двигался по несогласованному маршруту, на одном из участков которого и упал в 200-метровую пропасть. Полиция расследует причины аварии.

# Авария

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