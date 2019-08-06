В парке Мира Хиросимы прошла церемония памяти жертв атомной бомбардировки Японии

Новости Японии. В Японии вспоминают жертв атомной бомбардировки. Ровно 74 года назад американские военные сбросили на город Хиросиму бомбу «Малыш» мощностью от 13 до 18 килотонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

140 тысяч жителей моментально погибли. Спустя три дня еще одна бомба упала на Нагасаки, из-за чего погибли 74 тысячи человек. Это единственные в истории случаи применения боевого ядерного оружия.