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В парке Мира Хиросимы прошла церемония памяти жертв атомной бомбардировки Японии

06 августа 2019 19:05
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Новости Японии. В Японии вспоминают жертв атомной бомбардировки. Ровно 74 года назад американские военные сбросили на город Хиросиму бомбу «Малыш» мощностью от 13 до 18 килотонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В парке Мира Хиросимы прошла церемония памяти жертв атомной бомбардировки Японии-1

140 тысяч жителей моментально погибли. Спустя три дня еще одна бомба упала на Нагасаки, из-за чего погибли 74 тысячи человек. Это единственные в истории случаи применения боевого ядерного оружия.

В парке Мира Хиросимы прошла церемония памяти жертв атомной бомбардировки Японии-4

В парке Мира в городе Хиросима прошла церемония памяти. В ней приняли участие представители японских властей, а также дипломаты из 90 стран. Выступая на церемонии, мэр города подчеркнул, что подобные трагедии никогда не должны повториться.

# Япония # Фотофакт

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