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В Париже прошли массовые протесты из-за роста расизма

24 марта 2025 07:47
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Массовые акции и во Франции. На марши вышли несогласные с ростом расизма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже прошли массовые протесты из-за роста расизма-2

В Париже участники акции заявили, что ни одно европейское правительство не борется с дискриминацией. Сами французы нередко сталкиваются с проявлением расизма при поиске работы, попытках снять жилье, в госучреждениях, школах и университетах. При этом они находятся в стране на законных основаниях, платят налоги и вносят немалый вклад в развитие как Франции, так и Евросоюза в целом.

# Протесты # Европейский союз # Новости Франции

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