В Париже прошли массовые протесты из-за роста расизма

Массовые акции и во Франции. На марши вышли несогласные с ростом расизма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Массовые акции и во Франции. На марши вышли несогласные с ростом расизма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Париже участники акции заявили, что ни одно европейское правительство не борется с дискриминацией. Сами французы нередко сталкиваются с проявлением расизма при поиске работы, попытках снять жилье, в госучреждениях, школах и университетах. При этом они находятся в стране на законных основаниях, платят налоги и вносят немалый вклад в развитие как Франции, так и Евросоюза в целом.