В Париже пожар уничтожил ратушу XIX века

Сильный пожар уничтожил историческое здание во французской столице. Ночью загорелась городская ратуша, которая простояла в Париже более 200 лет. На место ЧП оперативно прибыли около 200 спасателей и 60 единиц спецтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но спасти архитектурное украшение города им не удалось. Шпиль, украшавший крышу здания полностью выгорел, накренился и может упасть. Что стало причиной пожара – неизвестно. Расследованием происшествия занимаются эксперты и полиция. В прокуратуре Парижа сообщили, что пока ничто не указывает на поджог. Но произошедшее очень напоминает пожар в соборе Парижской Богоматери в 2019 году, когда рухнул его знаменитый шпиль.