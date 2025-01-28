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В Париже пожар уничтожил ратушу XIX века

28 января 2025 11:31
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Сильный пожар уничтожил историческое здание во французской столице. Ночью загорелась городская ратуша, которая простояла в Париже более 200 лет. На место ЧП оперативно прибыли около 200 спасателей и 60 единиц спецтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже пожар уничтожил ратушу XIX века-2

Но спасти архитектурное украшение города им не удалось. Шпиль, украшавший крышу здания полностью выгорел, накренился и может упасть. Что стало причиной пожара – неизвестно. Расследованием происшествия занимаются эксперты и полиция. В прокуратуре Парижа сообщили, что пока ничто не указывает на поджог. Но произошедшее очень напоминает пожар в соборе Парижской Богоматери в 2019 году, когда рухнул его знаменитый шпиль. 

# Пожар # франция

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