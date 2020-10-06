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В Париже из-за коронавируса закрываются бары. В странах Европы снова вводят карантин

06 октября 2020 06:27
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В Европе рассказали об очередной вспышке COVID-19 в конце сентября. Несмотря на экономические потери, страны вновь вводят карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чехия закроет половину своих отелей до конца года. Испания ограничила посещения Мадрида. 

А в Париже уже 6 октября в связи с ухудшением санитарной ситуации закроют все бары. Рестораны могут оставаться открытыми, но при условии строгого соблюдения нового санитарного протокола, который представят в течение дня. Запреты продлятся как минимум до 19 октября.

В стране введут ограничения на массовые собрания людей. Закрыты должны быть игровые клубы и танцевальные залы. Музеи, театры и кинотеатры будут открыты при соблюдении ими санитарных мер.

В Париже из-за коронавируса закрываются бары. В странах Европы снова вводят карантин-1

Европа готовится к зиме с коронавирусом и второй волне пандемии, но не намерена останавливать экономику, дабы избежать нового локдауна, подобного тому, что парализовал жизнь на континенте минувшей весной.

# Коронавирус # Фотофакт

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