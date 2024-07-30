В Париже из-за грязной воды в Сене перенесли соревнования по триатлону

Ливень во время открытия Олимпиады в Париже оказался плохой приметой для ее организаторов. Правда, скандал, который вызвала церемония, стал не единственной неприятностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ливень во время открытия Олимпиады в Париже оказался плохой приметой для ее организаторов. Правда, скандал, который вызвала церемония, стал не единственной неприятностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этот раз праздник спорта был омрачен известием о том, что соревнования по триатлону, которые сегодня, 30 июля, должны были стартовать в Париже, перенесены на завтра. Такое решение после почти суток раздумья принял Международный союз триатлона. Причиной стало качество воды в Сене, вернее его полное отсутствие, что ставит под угрозу здоровье спортсменов. По этой же причине накануне были отменены тренировочные заплывы. Ситуация сильно огорчила спортсменов и многочисленных болельщиков.
Я не думаю, что у организаторов есть план Б. Я разговаривал с одним из спортсменов, которые должны были сегодня выступать. И все они против идеи дуатлона, если организаторы собираются исключить плавание. Все хотят триатлон, потому что это то, к чему они так долго готовились.
Для организаторов Олимпиады эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы, ведь власти на очищение реки потратили почти 1,5 миллиарда евро. Эммануэль Макрон обещал лично искупаться там перед началом Игр. Но в итоге на это решилась лишь мэр Парижа, и то в защитном костюме. Теперь организаторы Игр очень надеются, что за ближайшие сутки вода в Сене очистится настолько, что позволит провести соревнование.