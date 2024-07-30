В Париже из-за грязной воды в Сене перенесли соревнования по триатлону

Ливень во время открытия Олимпиады в Париже оказался плохой приметой для ее организаторов. Правда, скандал, который вызвала церемония, стал не единственной неприятностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз праздник спорта был омрачен известием о том, что соревнования по триатлону, которые сегодня, 30 июля, должны были стартовать в Париже, перенесены на завтра. Такое решение после почти суток раздумья принял Международный союз триатлона. Причиной стало качество воды в Сене, вернее его полное отсутствие, что ставит под угрозу здоровье спортсменов. По этой же причине накануне были отменены тренировочные заплывы. Ситуация сильно огорчила спортсменов и многочисленных болельщиков.

Я не думаю, что у организаторов есть план Б. Я разговаривал с одним из спортсменов, которые должны были сегодня выступать. И все они против идеи дуатлона, если организаторы собираются исключить плавание. Все хотят триатлон, потому что это то, к чему они так долго готовились.