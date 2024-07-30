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В Париже из-за грязной воды в Сене перенесли соревнования по триатлону

30 июля 2024 11:20
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Ливень во время открытия Олимпиады в Париже оказался плохой приметой для ее организаторов. Правда, скандал, который вызвала церемония, стал не единственной неприятностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже из-за грязной воды в Сене перенесли соревнования по триатлону-1

На этот раз праздник спорта был омрачен известием о том, что соревнования по триатлону, которые сегодня, 30 июля, должны были стартовать в Париже, перенесены на завтра. Такое решение после почти суток раздумья принял Международный союз триатлона. Причиной стало качество воды в Сене, вернее его полное отсутствие, что ставит под угрозу здоровье спортсменов. По этой же причине накануне были отменены тренировочные заплывы. Ситуация сильно огорчила спортсменов и многочисленных болельщиков.

В Париже из-за грязной воды в Сене перенесли соревнования по триатлону-4

Я не думаю, что у организаторов есть план Б. Я разговаривал с одним из спортсменов, которые должны были сегодня выступать. И все они против идеи дуатлона, если организаторы собираются исключить плавание. Все хотят триатлон, потому что это то, к чему они так долго готовились.

В Париже из-за грязной воды в Сене перенесли соревнования по триатлону-7

Для организаторов Олимпиады эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы, ведь власти на очищение реки потратили почти 1,5 миллиарда евро. Эммануэль Макрон обещал лично искупаться там перед началом Игр. Но в итоге на это решилась лишь мэр Парижа, и то в защитном костюме. Теперь организаторы Игр очень надеются, что за ближайшие сутки вода в Сене очистится настолько, что позволит провести соревнование.

# Олимпиада 2024 # Новости Франции

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