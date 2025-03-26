После отказа Вашингтона безукоризненно снабжать Киев еврочиновники вновь впали в иллюзию собственной важности. Теперь Лондон и Париж решили взять на себя миротворческую инициативу, сформировав коалицию стран, желающих помогать Украине. Их саммит пройдет во французской столице в четверг, 27 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Елисейского дворца, участие в нем примет участие 31 страна, в их числе члены НАТО и ЕС, Великобритания, Канада и Норвегия. Как заявляют организаторы, главная цель саммита – окончательно определить, какие именно гарантии безопасности Киеву готовы предложить европейцы, и рассмотреть вариант размещения миротворческих сил в Украине.

Известно, что Франция, Великобритания и Украина также работают над мирным договором, который планируют представить США. Его положения, вероятно, будут тоже обсуждаться в четверг.

Но, как отмечают эксперты, очередной саммит может остаться лишь обсуждениями, которые максимум выльются в итоговое заявление. Ведь переливать из пустого в порожнее и мусолить украинский вопрос намного выгоднее, чем предложить конструктивные меры.