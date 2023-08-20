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В Пакистане взорвался грузовик, 11 человек погибли

20 августа 2023 14:10
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Новости Пакистана. 11 человек убиты в результате теракта на севере Пакистана. По информации службы безопасности, самодельное взрывное устройство сработало в грузовике, который вез рабочих. Двое из них получили серьезные ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане взорвался грузовик, 11 человек погибли-1

В интересах следствия полиция отказалась говорить какие-либо подробности. Известно лишь, что люди ехали на строительство военного поста на границе с Афганистаном. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Атаки исламистских боевиков не прекращаются в стране с 2022 года. Тогда было нарушено соглашение о прекращении огня между пакистанскими талибами и правительством.

# Взрыв # Новости Пакистана # Фотофакт

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