В Пакистане взорвался грузовик, 11 человек погибли

Новости Пакистана. 11 человек убиты в результате теракта на севере Пакистана. По информации службы безопасности, самодельное взрывное устройство сработало в грузовике, который вез рабочих. Двое из них получили серьезные ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В интересах следствия полиция отказалась говорить какие-либо подробности. Известно лишь, что люди ехали на строительство военного поста на границе с Афганистаном. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Атаки исламистских боевиков не прекращаются в стране с 2022 года. Тогда было нарушено соглашение о прекращении огня между пакистанскими талибами и правительством.