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В Пакистане самолёт упал на жилые дома: погибли не менее 19 человек

30 июля 2019 08:20
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Новости Пакистана. На севере страны потерпел крушение военный самолёт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От столкновения с землёй машина загорелась, а пламя перекинулось на близлежащие дома.

В Пакистане самолёт упал на жилые дома: погибли не менее 19 человек-1

Жертвами ЧП стали 19 человек. Это пилоты, экипаж и несколько гражданских лиц. Более 10 человек получили травмы.

В Пакистане самолёт упал на жилые дома: погибли не менее 19 человек-4

Что стало причиной катастрофы, пока не установлено. Известно только, что самолет выполнял тренировочные полеты.

# Возгорание самолета # Фотофакт

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