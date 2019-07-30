В Пакистане самолёт упал на жилые дома: погибли не менее 19 человек

Новости Пакистана. На севере страны потерпел крушение военный самолёт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От столкновения с землёй машина загорелась, а пламя перекинулось на близлежащие дома.

Жертвами ЧП стали 19 человек. Это пилоты, экипаж и несколько гражданских лиц. Более 10 человек получили травмы.