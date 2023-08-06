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В ООН заявили о дефиците финансирования Афганистана

06 августа 2023 12:15
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В ООН заявили об острой нехватке средств на гуманитарные нужды в Афганистане. Дефицит финансирования достиг 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Этот уровень в ООН назвали критическим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ООН заявили о дефиците финансирования Афганистана-1

Ряд программ помощи уже урезан. При этом гуманитарные потребности жителей стран остаются серьезными. В первую очередь речь о продовольственных грузах. Их необходимо доставить в страну до начала похолоданий, считают специалисты.

# Международная политика # Новости Афганистана # Фотофакт

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