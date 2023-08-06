В ООН заявили о дефиците финансирования Афганистана

В ООН заявили об острой нехватке средств на гуманитарные нужды в Афганистане. Дефицит финансирования достиг 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Этот уровень в ООН назвали критическим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ООН заявили об острой нехватке средств на гуманитарные нужды в Афганистане. Дефицит финансирования достиг 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Этот уровень в ООН назвали критическим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ряд программ помощи уже урезан. При этом гуманитарные потребности жителей стран остаются серьезными. В первую очередь речь о продовольственных грузах. Их необходимо доставить в страну до начала похолоданий, считают специалисты.