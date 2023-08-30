В офисе Зеленского назвали Папу Римского Франциска инструментом российской пропаганды

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дал интервью итальянской еженедельной газете Corriere della Sera, где назвал Папу Римского Франциска инструментом российской пропаганды, сообщает РИА Новости.

По словам Подоляка, папа римский поощряет идеи империализма и дает одобрение на «русский мир». Советник главы офиса Зеленского вынес предположение, что он является проводником пророссийских идей.

25 августа Папа Римский Франциск провел телемост с российской молодежью, исповедующей католицизм, где призвал молодых людей быть на стороне мира, а также напомнил, что они являются наследниками великой страны с богатой историей. По мнению Франциска, католическая молодежь должна помнить, что нельзя отказываться от наследия России: святых правителей, культуры и «большой человечности».