В одном из ресторанов Аду-Даби произошёл мощный взрыв. Есть пострадавшие

Новости ОАЭ. Мощный взрыв прогремел в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Инцидент произошел в одном из ресторанов, расположенном на первом этаже жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости ОАЭ. Мощный взрыв прогремел в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Инцидент произошел в одном из ресторанов, расположенном на первом этаже жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Известно о нескольких пострадавших, которые получили ожоги и другие травмы. Их доставляют в больницы.
Улица, на которой расположен ресторан, перекрыта. Из здания эвакуируют людей. По предварительной информации, в помещении взорвался баллон с газом.