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В одном из ресторанов Аду-Даби произошёл мощный взрыв. Есть пострадавшие

31 августа 2020 13:13
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Новости ОАЭ. Мощный взрыв прогремел в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Инцидент произошел в одном из ресторанов, расположенном на первом этаже жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из ресторанов Аду-Даби произошёл мощный взрыв. Есть пострадавшие-1

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Известно о нескольких пострадавших, которые получили ожоги и другие травмы. Их доставляют в больницы.

В одном из ресторанов Аду-Даби произошёл мощный взрыв. Есть пострадавшие-4

Улица, на которой расположен ресторан, перекрыта. Из здания эвакуируют людей. По предварительной информации, в помещении взорвался баллон с газом.

# ЧП # Фотофакт

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