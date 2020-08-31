В одном из ресторанов Аду-Даби произошёл мощный взрыв. Есть пострадавшие

Новости ОАЭ. Мощный взрыв прогремел в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Инцидент произошел в одном из ресторанов, расположенном на первом этаже жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Известно о нескольких пострадавших, которые получили ожоги и другие травмы. Их доставляют в больницы.