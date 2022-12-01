В ОАЭ начало работать такси для животных. Теперь питомцев можно доставить в любое место

Новости ОАЭ. От этих клиентов не услышишь плохого слова: речь о необычном такси в Дубае. Оно перевозит животных. С владельцами или без них водители доставляют питомцев в детский сад, к ветеринару или в любое другое место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воспользоваться услугой можно круглосуточно, такси работает без праздников и выходных. Неудобство графика сотрудников сглаживает позитив, который доставляют пушистые клиенты.

Газала Анвар, жительница ОАЭ:

У нас не пускают собак в обычное такси. Поэтому выезжать с ними куда-либо было проблемно. Вы никуда не можете взять своего питомца, если не водите машину самостоятельно. Но сейчас проблема решена. Это спасение для владельцев собак.