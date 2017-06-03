В Нюрбурге эвакуированы гости крупнейшего в Европе рок-фестиваля

Новости Беларуси. К событиям в мире. Из-за угрозы террористической атаки в немецком Нюрбурге эвакуировали гостей крупнейшего в Европе рок-фестиваля сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К событиям в мире. Из-за угрозы террористической атаки в немецком Нюрбурге эвакуировали гостей крупнейшего в Европе рок-фестиваля сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полиция остановила выступление и вывела музыкантов.
Всего площадку покинули около 90 тысяч человек.
О конкретных причинах правоохранители ничего не сообщили. Позже выяснилось, что стражи порядка арестовали двух подозреваемых. Задержанные оказались обслуживающим персоналом.
По мнению полиции, они заложили на территории подозрительный предмет.