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В Нюрбурге эвакуированы гости крупнейшего в Европе рок-фестиваля

03 июня 2017 10:32
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Новости Беларуси. К событиям в мире. Из-за угрозы террористической атаки в немецком Нюрбурге эвакуировали гостей крупнейшего в Европе рок-фестиваля сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нюрбурге эвакуированы гости крупнейшего в Европе рок-фестиваля-1

Полиция остановила выступление и вывела музыкантов.

Всего площадку покинули около 90 тысяч человек.

О конкретных причинах правоохранители ничего не сообщили. Позже выяснилось, что стражи порядка арестовали двух подозреваемых. Задержанные оказались обслуживающим персоналом.

По мнению полиции, они заложили на территории подозрительный предмет.

# Фотофакт # Международная политика

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