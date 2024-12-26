Прямой эфир

В Нью-Йорке такси въехало в толпу пешеходов – есть пострадавшие

26 декабря 2024 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рождество в Нью-Йорке омрачилось трагедией. Такси на полной скорости вылетело на тротуар и въехало в толпу пешеходов. Пострадали семь человек, в том числе 9-летний ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке такси въехало в толпу пешеходов – есть пострадавшие-2

Авария произошла в центре мегаполиса, в районе, где находится множество магазинов. В это время там было очень много местных жителей и туристов, которые делали рождественские покупки. Место ЧП оцеплено полицией, следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Пока они не рассматривают произошедшее как теракт. По предварительной версии – водителю стало плохо за рулем и он не справился с управлением.

# ЧП # Новости США

Другие новости рубрики

Все новости
На месте падения самолёта в Актау найден чёрный ящик
26 декабря 2024 07:47

На месте падения самолёта в Актау найден чёрный ящик

ФСБ РФ сорвала серию покушений на российских высокопоставленных военных
26 декабря 2024 07:35

ФСБ РФ сорвала серию покушений на российских высокопоставленных военных

Мощные лесные пожары охватили Чили
26 декабря 2024 07:14

Мощные лесные пожары охватили Чили