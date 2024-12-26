В Нью-Йорке такси въехало в толпу пешеходов – есть пострадавшие

Рождество в Нью-Йорке омрачилось трагедией. Такси на полной скорости вылетело на тротуар и въехало в толпу пешеходов. Пострадали семь человек, в том числе 9-летний ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла в центре мегаполиса, в районе, где находится множество магазинов. В это время там было очень много местных жителей и туристов, которые делали рождественские покупки. Место ЧП оцеплено полицией, следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Пока они не рассматривают произошедшее как теракт. По предварительной версии – водителю стало плохо за рулем и он не справился с управлением.