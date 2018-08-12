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В Нью-Джерси перевернулся школьный автобус

12 августа 2018 12:24
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Новости США. В американском штате Нью-Джерси перевернулся школьный автобус: пострадали около 40 человек, почти половина из них дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Нью-Джерси перевернулся школьный автобус-1

В салоне находились семьи, которые возвращались с совместного пикника. Все пострадавшие госпитализированы с различными травмами. По словам медиков их жизням ничто не угрожает. Причиной происшествия мог стать другой автомобиль, который скрылся с места. Правоохранители уже объявили его в розыск.

В Нью-Джерси перевернулся школьный автобус-4

В Нью-Джерси перевернулся школьный автобус-6

# Авария в США # Фотофакт

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