В Нью-Джерси перевернулся школьный автобус

Новости США. В американском штате Нью-Джерси перевернулся школьный автобус: пострадали около 40 человек, почти половина из них дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В салоне находились семьи, которые возвращались с совместного пикника. Все пострадавшие госпитализированы с различными травмами. По словам медиков их жизням ничто не угрожает. Причиной происшествия мог стать другой автомобиль, который скрылся с места. Правоохранители уже объявили его в розыск.