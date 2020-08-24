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В Новой Зеландии начался суд над стрелком из Крайстчёрча

24 августа 2020 14:23
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Новости мира. В Новой Зеландии начался судебный процесс над стрелком из Крайстчерча. Речь идёт об австралийце Брентоне Тарранте, который в марте 2019 года напал на две мечети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Новой Зеландии начался суд над стрелком из Крайстчёрча-1

Напомним, жертвами атак стал 51 человек, ещё полсотни получили ранения. Среди погибших дети, женщины и пожилые люди. 29-летнего преступника обвиняют в совершении теракта, убийствах и покушении на убийства. За это ему грозит пожизненное заключение.

В Новой Зеландии начался суд над стрелком из Крайстчёрча-4

Свою вину Таррант полностью признал лишь спустя год после атак. В ходе судебных слушаний, которые продлятся 4 дня, выступят более 60 пострадавших и родственников погибших. От услуг адвокатов обвиняемый отказался.

# Теракт # Брентон Таррант # Фотофакт

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