В Новой Зеландии антиковидные протесты длятся 10 дней. Правительство раскритиковало действия митингующих

Новости Новой Зеландии. Правительство Новой Зеландии раскритиковало действия протестующих против ковидных ограничений – протесты являются абсолютно неприемлемыми и их нужно прекратить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недовольство вызывает строительство лагерей на лужайке перед парламентом. Это мешают детям ходить в школу, а взрослым – работать. Сами демонстранты преследуют тех, кто носит маски, и оказывают давление на других местных жителей.