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В Новой Зеландии антиковидные протесты длятся 10 дней. Правительство раскритиковало действия митингующих

17 февраля 2022 12:16
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Новости Новой Зеландии. Правительство Новой Зеландии раскритиковало действия протестующих против ковидных ограничений – протесты являются абсолютно неприемлемыми и их нужно прекратить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новой Зеландии антиковидные протесты длятся 10 дней. Правительство раскритиковало действия митингующих-1

Недовольство вызывает строительство лагерей на лужайке перед парламентом. Это мешают детям ходить в школу, а взрослым – работать. Сами демонстранты преследуют тех, кто носит маски, и оказывают давление на других местных жителей.

В Новой Зеландии антиковидные протесты длятся 10 дней. Правительство раскритиковало действия митингующих-4

Напомним, протесты в Новой Зеландии идут 10-й день. Участники акций вдохновились канадским «Конвоем свободы». Они заблокировали несколько улиц грузовиками, фургонами, мотоциклами и окружили парламент. Протестующие требуют отменить обязательную вакцинацию и другие ковидные ограничения.

# Акции протеста # Фотофакт

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