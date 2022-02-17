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Польша и Венгрия проиграли суд против Евросоюза. Теперь их могут лишить дотаций ЕС

17 февраля 2022 09:57
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Польша и Венгрия проиграли суд против Евросоюза. Теперь их могут лишить дотаций ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно постановлению, Брюсселю позволено блокировать дотационные выплаты странам, если те решат нарушить принципы верховенства права. Таким образом, Евросоюз сможет защищать свои демократические ценности, считает коллегия.

Польша и Венгрия проиграли суд против Евросоюза. Теперь их могут лишить дотаций ЕС-1

Основаниями для такого решения в случае Польши стала судебная реформа, которая, по мнению ЕС, подрывает независимость польских судей. Также Брюссель недоволен отказом признания верховенства европейского права над польским. А вот Венгрию критикуют за непрозрачность госзакупок, коррупцию и антимигрантскую политику.

Польша и Венгрия проиграли суд против Евросоюза. Теперь их могут лишить дотаций ЕС-4

В результате Польша рискует потерять до 75 миллиардов евро, а Венгрия – не менее 22,5 миллиарда, что существенно повлияет на экономику обоих государств.

# Международная политика # Фотофакт

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