Польша и Венгрия проиграли суд против Евросоюза. Теперь их могут лишить дотаций ЕС

Польша и Венгрия проиграли суд против Евросоюза. Теперь их могут лишить дотаций ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно постановлению, Брюсселю позволено блокировать дотационные выплаты странам, если те решат нарушить принципы верховенства права. Таким образом, Евросоюз сможет защищать свои демократические ценности, считает коллегия.

Основаниями для такого решения в случае Польши стала судебная реформа, которая, по мнению ЕС, подрывает независимость польских судей. Также Брюссель недоволен отказом признания верховенства европейского права над польским. А вот Венгрию критикуют за непрозрачность госзакупок, коррупцию и антимигрантскую политику.