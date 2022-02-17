В Бразилии из-за оползней погибли уже 104 человека, поиски выживших продолжаются

Новости Бразилии. Количество погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 104 человек, в их числе восемь детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что спасателям удалось извлечь из-под завалов более 20 выживших.

Продолжаются поиски еще 35 человек. В зоне стихийного бедствия сейчас работают более 400 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры.