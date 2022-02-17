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В Бразилии из-за оползней погибли уже 104 человека, поиски выживших продолжаются

17 февраля 2022 09:58
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Новости Бразилии. Количество погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 104 человек, в их числе восемь детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что спасателям удалось извлечь из-под завалов более 20 выживших.

В Бразилии из-за оползней погибли уже 104 человека, поиски выживших продолжаются-1

Продолжаются поиски еще 35 человек. В зоне стихийного бедствия сейчас работают более 400 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры.

В Бразилии из-за оползней погибли уже 104 человека, поиски выживших продолжаются-4

По данным экстренных служб, в результате оползней пострадали более 80 жилых зданий. Свыше 50 из них полностью разрушены. В результате люди вынуждены бежать от стихии, бросая свои дома, которые становятся непригодны для жилья. Власти города объявили траур и ввели режим ЧС. А на ближайшие сутки синоптики прогнозируют новые осадки.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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